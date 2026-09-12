12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки-2" выиграли все матчи первого тура регулярного чемпионата Молодежной лиги России среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом туре регулярки в Калининграде наши девушки одержали четыре победы в четырех матчах, проиграв при этом всего один сет из 13. "Минчанка-2" разобралась с омской "Омичкой-Академией" (3:0, 3:1) и "Енисеем-2" из Красноярска (3:0, 3:0). Белоруски набрали максимальные 12 очков и возглавили турнирную таблицу.
В Молодежной волейбольной лиге России выступают дублирующие составы команд-участниц женской Суперлиги, где нашу страну представляет "Минчанка". В минувшем сезоне юниорского турнира столичный коллектив занял пятое место среди 14 клубов.
Второй тур чемпионата МВЛ-26/27 с участием наших девушек пройдет с 14 по 18 октября также в Калининграде. Далее белорусок ожидают раунды в Краснодаре (октябрь), Минске (ноябрь и январь), Челябинске (декабрь) и подмосковном Одинцово (февраль). Регулярный сезон продлится до 7 февраля.-0-
Спорт
12 сентября 2026, 13:18
"Минчанка-2" без поражений прошла первый тур Молодежной волейбольной лиги России
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