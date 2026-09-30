Международные соревнования по выездке стартовали в Ратомке





Соревнования проходят под эгидой FEI (Международной федерации конного спорта) и имеют важное квалификационное значение. Показанные в Ратомке результаты пойдут в зачет отборов на чемпионат и первенства Европы по выездке 2027 года, а также в мировой рейтинг FEI в этой дисциплине. В состав судейской коллегии вошли специалисты из Беларуси, России, Израиля, Индии и Палестины.





Участники турнира определят лучших на уровнях CDI3* (Большой приз) и CDI1* (Средний приз), также будут разыграны медали среди юношей (CDIJ), юниоров (CDIY) и молодежи до 25 лет (CDIU25). Параллельно в Ратомке пройдет чемпионат Беларуси по выездке. Главные финалы международных соревнований запланированы на 4 октября.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке стартовали международные соревнования по выездке Ratomka Dressage 2026, сообщает корреспондент БЕЛТА.