30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских команд к турнирам IIHF, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу федерации.
30 октября Спортивный арбитражный суд отменил резолюции Совета IIHF в отношении России и обязал допустить сборные этой страны к международным соревнованиям. IIHF не согласилась с вердиктом и настаивает на том, что принятые ранее меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения целостности проводимых турниров.
"Несмотря на то, что IIHF признает полномочия CAS и будет действовать в соответствии с его решением, это постановление не снимает легших в основу позиции федерации опасений. IIHF в срочном порядке оценит необходимые шаги и временные затраты для исполнения решения суда, а также проанализирует операционные последствия. Дополнительная информация о порядке реализации и практических аспектах проведения соревнований будет предоставлена позднее", - говорится в заявлении IIHF.
В случае позитивного решения международной федерации сборные России в 2027 году выступят на мужском, женском, молодежном, юношеском и девичьем чемпионатах мира по хоккею.-0-
Спорт
30 октября 2026, 13:00
Международная федерация хоккея рассмотрит решение Спортивного арбитражного суда по допуску РФ к турнирам
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