19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация боулинга отменила ограничения в отношении белорусов и россиян, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации боулинга России.
19 ноября Федерация боулинга России получила официальное письмо от международной организации, в котором сообщается о снятии всех ограничений для российских и белорусских спортсменов на участие в международных соревнованиях по боулингу.-0-
Спорт
Международная федерация боулинга сняла все ограничения с белорусов и россиян
19 ноября 2026, 13:15
Международная федерация боулинга сняла все ограничения с белорусов и россиян
Фото Pixabay
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
"Это не про наш менталитет". Лукашенко напомнил, что судьи не могут отгородиться от народа стеной закона
"Вы на передовой в этой работе". Лукашенко призывает судей уделять особое внимание практике правоприменения
Евразийская хартия многообразия: Беларусь инициирует парламентское подкрепление архитектуры безопасности
С нами интереснее