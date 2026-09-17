Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:16 "Потенциал несоизмеримо больше". Кочанова оценила перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира Экономика
22:00 Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог Общество
21:49 От производства техники до детского питания. Кочанова о перспективах белорусско-алжирских интеграций Экономика
21:46 Футболисты "Зальцбурга" и ОФИ победили в первом туре Лиги Европы Спорт
21:44 "Похищенные чертежи". Тематический квест прошел в Станьково Общество
21:43 "Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги Спорт
21:22 Трамп заявил о значительном прогрессе в создании базы США в Польше В мире
21:19 Минобразования уточнило порядок проведения республиканских конкурсов среди педработников Общество
21:11 Расходы Франции на оборону в 2027 году увеличатся на 6,4 млрд евро - Лекорню В мире
21:11 Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами Экономика
20:58 Зал охал, смеялся и замирал. На фестивале "Лялькi над Нёманам" в Гродно выступил театр марионеток из Китая Культура
20:53 "Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине Общество
20:50 Трамп заявил о приближении переломного этапа в войне с Ираном В мире
20:44 "Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью, у "Акрона" первая победа в чемпионате России Спорт
20:23 Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов Общество
20:18 Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Президент
20:18 Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя Президент
20:13 "Мы приумножим в разы". Активистка БРСМ рассказала, как молодежь создает будущее страны Общество
20:10 Моя Беларусь - сильная, и я ее продолжение - представитель молодежного крыла БСЖ Общество
20:09 Будущее страны в руках молодых. Патриотический форум собрал могилевчан разных профессий Регионы
20:01 "Это наше богатство" - активист "Патриотов Беларуси" призвал молодежь беречь родной язык и национальное наследие Общество
19:59 Агроблогер: единство белорусов обеспечит над головой мирное небо, а на столе - ароматный хлеб Общество
19:54 Символ чести, мужества и отваги: 51 сотрудник ОМОНа выдержал экзамен на право ношения черного берета Общество
19:47 США готовы одобрить передачу Украине из ФРГ десяти ракет для Patriot на $29,6 млн В мире
19:47 В Германии мужчина поджег синагогу, подозреваемый задержан В мире
19:32 УНИКС победил "Зенит" в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ Спорт
19:31 Изменение климата стало одним из факторов разрушительного оползня в Непале - ученые В мире
19:28 "Мы сохраним этот мир и отстоим наши мечты!" Лектор общества "Знание" обратился к молодежи Беларуси Общество
19:26 Мы готовы отстаивать право быть счастливыми в родной стране - участница военно-патриотического клуба Общество
19:16 Лукашенко: на белорусской земле только один хозяин - народ Беларуси, и так будет впредь Президент
Все новости
Все новости

"Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
17 сентября 2026, 21:43

"Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги

Скриншот видео ХК "Металлург Жлобин"
Скриншот видео ХК "Металлург Жлобин"
Скриншот видео ХК "Металлург Жлобин"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по хоккею жлобинский "Металлург" продлил победную серию на старте регулярного чемпионата экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четверг, 17 сентября, "волки" гостили у "Немана". После первого периода жлобинчане вели со счетом 2:0, но во втором отрезке гродненцы сократили отставание, а в третьей 20-минутке отыгрались. Тем не менее в овертайме "Металлург" вырвал два очка благодаря голу Ростислава Бодиловского - 3:2. Эта победа стала для команды четвертой кряду.

Параллельно в Бресте местный клуб со счетом 6:3 был сильнее "Лиды". Дубль за южан оформил Максим Цыбин, в четырех матчах сезона российский форвард отличился семь раз. Также две шайбы в ворота лидчан отправил Даниил Тютчев, а Станислав Кучкин отдал четыре голевые передачи.-0-
Теги
спорт хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты "Зальцбурга" и ОФИ победили в первом туре Лиги Европы
Фото РИА Новости "Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью, у "Акрона" первая победа в чемпионате России
Скриншот видео БК "Зенит" УНИКС победил "Зенит" в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
Фото из архива Определен состав футбольной сборной Беларуси на матчи Лиги наций
Фото из архива Белорусы начали выступления на чемпионате Европы по боксу в Болгарии
Фото из архива Лютаревич и Пэрис вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Ренне
  • Главная
  • "Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги
    • Главное
    Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости государства
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется)
    Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем
    Лукашенко: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим
    Лукашенко: на белорусской земле только один хозяин - народ Беларуси, и так будет впредь
    День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября
    Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя
    Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям
    Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами
    "Одна страна - одна судьба". В Минске открылась тематическая выставка ко Дню народного единства
    Результаты социсследования характеризуют стабильность белорусского общества - политолог
    Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов
    "Помнить корни, создавать будущее". Молодежь Беларуси - о единстве и Родине
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Готовится новый указ о Парке высоких технологий 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.