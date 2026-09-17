"Металлург" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона экстралиги

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по хоккею жлобинский "Металлург" продлил победную серию на старте регулярного чемпионата экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В четверг, 17 сентября, "волки" гостили у "Немана". После первого периода жлобинчане вели со счетом 2:0, но во втором отрезке гродненцы сократили отставание, а в третьей 20-минутке отыгрались. Тем не менее в овертайме "Металлург" вырвал два очка благодаря голу Ростислава Бодиловского - 3:2. Эта победа стала для команды четвертой кряду.



Параллельно в Бресте местный клуб со счетом 6:3 был сильнее "Лиды". Дубль за южан оформил Максим Цыбин, в четырех матчах сезона российский форвард отличился семь раз. Также две шайбы в ворота лидчан отправил Даниил Тютчев, а Станислав Кучкин отдал четыре голевые передачи.-0-