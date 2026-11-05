"Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду

В Жлобине "Металлург" принимал "Витебск". После двух периодов хозяева вели со счетом 3:1, но упустили преимущество в третьей 20-минутке. Исход встречи решился в серии буллитов, где действующие чемпионы все же дожали гостей - в итоге 4:3. Лидирующие в экстралиге жлобинчане выиграли шестой поединок подряд, северяне продлили отрезок поражений до шести.
Также 5 ноября "Химик" благодаря дублю Ивана Гуськова победил "Локомотив" (3:0), голкипер новополочан Вадим Вашкевич совершил 26 сейвов. Днем ранее в рамках 20-го тура регулярного чемпионата "Гомель" разобрался с "Юностью" (5:1), "Неман" был сильнее "Авиатора" (5:2), "Шахтер" в серии буллитов одолел "Лиду" (3:2), а "Могилев" справился с "Брестом" (2:1).-0-