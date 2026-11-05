"Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:04 Избирком Сербии утвердил результаты парламентских выборов В мире
05.11.26
05.11.26 23:40 Трамвай и легковушка столкнулись в Минске Происшествия
05.11.26 23:16 Венгерский "Ференцварош" победил футболистов "Милана" в Лиге Европы Спорт
05.11.26 23:05 Баскетболисты "Гродно-93" вышли на первое место в чемпионате Беларуси Спорт
05.11.26 22:48 "Образец женского служения". Какова роль Софьи Витовтовны в истории Беларуси и России Общество
05.11.26 22:36 Во Франции задержали почти 450 участников протестов В мире
05.11.26 22:25 В Пакистане в результате ДТП погибли 11 человек, 33 получили ранения В мире
05.11.26 22:17 Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика Общество
05.11.26 22:11 Региональное сотрудничество, историческая память. Парламенты Беларуси и Вьетнама расширяют взаимодействие Политика
05.11.26 22:07 "Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду Спорт
05.11.26 22:01 Во Франции число участников протестов профсоюз оценил в 1,6 млн человек В мире
05.11.26 21:48 "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности Общество
05.11.26 21:43 "Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ Спорт
05.11.26 21:37 В Парагвае не смогли запустить против вице-президента процесс импичмента В мире
05.11.26 21:31 Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам Спорт
05.11.26 21:28 Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе" Культура
05.11.26 21:14 Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов Общество
05.11.26 21:02 Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне Спорт
05.11.26 21:01 Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям Общество
05.11.26 20:50 Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде Спорт
05.11.26 20:34 Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США - СМИ В мире
05.11.26 20:23 Полное погружение в профессию. Командир медицинского студотряда из Орши о трудовом семестре Регионы
05.11.26 20:08 Пловцы Мамекин и Кейко поделили золото чемпионата Беларуси на 200-метровке на спине Спорт
05.11.26 20:00 Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей Общество
05.11.26 19:53 Президент Парагвая Пенья подал в отставку В мире
05.11.26 19:47 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $255 млн до конца 2026 года В мире
05.11.26 19:37 В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится? Регионы
05.11.26 19:37 От инвестпроектов до подготовки кадров. Беларусь и Калужская область развивают партнерство в АПК Экономика
05.11.26 19:29 Мелания Трамп принимает делегации России и Украины В мире
05.11.26 19:28 Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Регионы
Все новости
Все новости

"Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
05 ноября 2026, 22:07

"Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
 5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи в Жлобине и Новополоцке завершили программу 20-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Жлобине "Металлург" принимал "Витебск". После двух периодов хозяева вели со счетом 3:1, но упустили преимущество в третьей 20-минутке. Исход встречи решился в серии буллитов, где действующие чемпионы все же дожали гостей - в итоге 4:3. Лидирующие в экстралиге жлобинчане выиграли шестой поединок подряд, северяне продлили отрезок поражений до шести. 

Также 5 ноября "Химик" благодаря дублю Ивана Гуськова победил "Локомотив" (3:0), голкипер новополочан Вадим Вашкевич совершил 26 сейвов. Днем ранее в рамках 20-го тура регулярного чемпионата "Гомель" разобрался с "Юностью" (5:1), "Неман" был сильнее "Авиатора" (5:2), "Шахтер" в серии буллитов одолел "Лиду" (3:2), а "Могилев" справился с "Брестом" (2:1).-0-
Теги
спорт хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Венгерский "Ференцварош" победил футболистов "Милана" в Лиге Европы
Фото из архива Баскетболисты "Гродно-93" вышли на первое место в чемпионате Беларуси
Максим Машлякевич "Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ
Фото Минспорта Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам
Фото из архива Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне
Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде
  • Главная
  • "Металлург" продлил серию побед до шести, нанеся "Витебску" шестое поражение кряду
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС
    Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении
    Топ-новости
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
    "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
    Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
    Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Почему Запад сознательно жертвует Украиной? Мнение военного аналитика
    Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН
    Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.