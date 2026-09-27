"Металлург" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче хоккейной экстралиги

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский "Металлург" и "Брест" одержали победы в воскресных матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие чемпионы страны на своем льду обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 4:1. Дубль за жлобинчан оформил Юрий Веремеенко, который набирает баллы в каждом из матчей со старта сезона. В семи играх у нападающего 8 шайб и 3 голевые передачи. Для "Металлурга" эта победа стала уже шестой в чемпионате, молодечненцы впервые за четыре поединка ушли со льда без очков.



Также 27 сентября "Брест" дома победил "Неман" - 3:1. Гродненский клуб потерпел пятое поражение подряд и на данный момент идет только 12-м среди 14 команд экстралиги. 28 сентября матчи хоккейного чемпионата Беларуси примут Могилев, Барановичи и Смоленск.-0-