"Мешков Брест" выиграл третий матч на старте гандбольного чемпионата Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" добыл третью викторию в стартовых играх гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в заключительном поединке третьего тура действующий чемпион страны разгромил на своей площадке столичный БГУФК-СКА-РГУОР - 39:29. Теперь у брестчан шесть очков из шести возможных. Накануне свои третьи победы одержали еще три клуба. Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли гостей из "Гомеля" с разницей в восемь мячей - 33:25. Гродненский "Кронон" также у себя дома выиграл у Минского областного гандбольного клуба с результатом 34:28. В Могилеве гандболисты "Машеки" победили "МАЗ-Оршу" со счетом 33:28. Встречи четвертого тура состоятся 25 и 26 сентября.



После трех игровых дней женского первенства без потерь идут гандболистки "БНТУ-БелАЗа", гродненской "Городничанки" и "Гомеля", набравшие по шесть очков, минский СКА отстает на один балл. Следующие поединки пройдут 3 октября.-0-