20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" добыл третью викторию в стартовых играх гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном поединке третьего тура действующий чемпион страны разгромил на своей площадке столичный БГУФК-СКА-РГУОР - 39:29. Теперь у брестчан шесть очков из шести возможных. Накануне свои третьи победы одержали еще три клуба. Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли гостей из "Гомеля" с разницей в восемь мячей - 33:25. Гродненский "Кронон" также у себя дома выиграл у Минского областного гандбольного клуба с результатом 34:28. В Могилеве гандболисты "Машеки" победили "МАЗ-Оршу" со счетом 33:28. Встречи четвертого тура состоятся 25 и 26 сентября.
После трех игровых дней женского первенства без потерь идут гандболистки "БНТУ-БелАЗа", гродненской "Городничанки" и "Гомеля", набравшие по шесть очков, минский СКА отстает на один балл. Следующие поединки пройдут 3 октября.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 20:15
"Мешков Брест" выиграл третий матч на старте гандбольного чемпионата Беларуси
Скриншот видео БГК "Мешков Брест"
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