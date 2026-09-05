"Мешков Брест" выиграл гандбольный Суперкубок Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" в четвертый раз стал обладателем гандбольного Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке за первый трофей нового сезона брестчане переиграли гандболистов минского СКА с перевесом в шесть мячей - 35:29. В прошлом сезоне "Мешков Брест" стал чемпионом, а минчане выиграли Кубок Беларуси. В трех первых розыгрышах Суперкубок брал "Мешков Брест", а год назад успеха добились столичные армейцы. На этой неделе соискатели Суперкубка одержали победы в стартовых встречах 35-го национального чемпионата. "Мешков Брест" выиграл у себя дома у клуба "МАЗ-Орша" - 38:31, а СКА также на своей площадке с трудом переиграл Минский областной гандбольный клуб (МОГК) - 33:30.



Обладателем женского Суперкубка стал "БНТУ-БелАЗ", победивший в Молодечно гандболисток "Гомеля" с результатом 37:33. Это вторая победа команды Константина Шароварова, а "Гомель" трижды становился обладателем Суперкубка.-0-