5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" в четвертый раз стал обладателем гандбольного Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за первый трофей нового сезона брестчане переиграли гандболистов минского СКА с перевесом в шесть мячей - 35:29. В прошлом сезоне "Мешков Брест" стал чемпионом, а минчане выиграли Кубок Беларуси. В трех первых розыгрышах Суперкубок брал "Мешков Брест", а год назад успеха добились столичные армейцы. На этой неделе соискатели Суперкубка одержали победы в стартовых встречах 35-го национального чемпионата. "Мешков Брест" выиграл у себя дома у клуба "МАЗ-Орша" - 38:31, а СКА также на своей площадке с трудом переиграл Минский областной гандбольный клуб (МОГК) - 33:30.
Обладателем женского Суперкубка стал "БНТУ-БелАЗ", победивший в Молодечно гандболисток "Гомеля" с результатом 37:33. Это вторая победа команды Константина Шароварова, а "Гомель" трижды становился обладателем Суперкубка.-0-
Спорт
05 сентября 2026, 20:12
"Мешков Брест" выиграл гандбольный Суперкубок Беларуси
Скриншот видео БГК "Мешков Брест"
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