"Мешков Брест" возглавил таблицу гандбольного чемпионата Беларуси





В сегодняшнем матче четвертого тура действующий чемпион страны победил в Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) с результатом 33:29. После этой виктории в активе брестчан стало восемь очков из восьми возможных. На два балла меньше у вице-чемпионов гандболистов минского СКА, которые 26 сентября проэкзаменуют столичный БГУФК-СКА-РГУОР. В Могилеве гандболисты "Машеки" примут гостей из "Гомеля", а "МАЗ-Орша" на своей площадке будет соперничать с гродненским "Крононом".





После трех игровых дней женского первенства без потерь идут гандболистки "БНТУ-БелАЗа", гродненской "Городничанки" и "Гомеля", набравшие по шесть очков, минский СКА отстает на один балл. Следующие поединки пройдут 3 октября.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал четвертую победу на старте гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.