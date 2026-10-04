"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал крупную победу над гродненским "Крононом" в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча в Бресте прошла с большим преимуществом хозяев площадки, которые уже в первом тайме оторвались от соперников на 11 мячей - 22:11. После перерыва действующие чемпионы страны также полностью доминировали и в итоге победили с разницей в 19 мячей - 46:27.



Обладатели серебряных медалей гандболисты минского СКА победили на своей арене могилевский клуб "Машека" со счетом 31:22. В Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) обыграл "МАЗ-Оршу" - 37:31. Положение в группе лидеров после пяти игровых дней: "Мешков Брест" - 19 очков, СКА - 10, "Кронон" - 8, "Машека" - 8.



После четырех туров женского первенства по 8 очков из 8 возможных набрали гандболистки гродненской "Городничанки", "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа", на один балл меньше у минского СКА.-0-