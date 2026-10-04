Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 4 октября 2026
Минск-Уручье +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:03 Стало плохо за рулем. В Минске в ДТП погиб водитель Происшествия
18:55 "Вложения минимальны". Ливри пояснил причину протестов старшеклассников во Франции Общество
18:48 Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США В мире
18:42 "Мешков Брест" разгромил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси Спорт
18:42 "Десяток не жалею никогда". Как заслуженный педагог из Гомеля влюбляет школьников в свой предмет Регионы
18:31 Батутисты Яскевич и Ершова стали шестыми в миксте на пятом этапе Кубка мира Спорт
18:07 В Минске ГАИ остановила водителей с уровнем алкоголя более 3 промилле Регионы
17:44 Во Франции более 400 школ останутся закрыты 5 октября на фоне протестов В мире
17:24 Ершова и Лебедева взяли золото и серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии Спорт
17:05 "Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии Общество
17:04 ГАИ Минска усилит контроль за пешеходами, велосипедистами и самокатчиками Регионы
16:38 В Логойском районе мальчик получил ожоги при попытке поджечь слайм Происшествия
16:18 Захоронение или кремация? Как правильно проститься с домашним питомцем Общество
16:01 Две легковушки столкнулись в Могилеве: в больницу доставили четырех человек, в том числе двух детей Происшествия
15:55 Ученые из Гонконга создали материал для строительства на Марсе Технологии
15:42 24 маленьких мира. Как детская мечта переросла для минчанки в профессию учителя Общество
15:25 При пожаре на зерносушильном комплексе в Кобринском районе спасли 55 тонн зерна Регионы
15:07 В Бразилии проходят президентские выборы В мире
15:00 Кадровый день, грани многовекторности и откровенный разговор с премьерами. Итоги недели Президента Президент
14:58 Изменились размеры, световое оформление. Хоккейную арену обновили в ледовом дворце Жлобина Регионы
14:36 Хоккеисты "Металлурга" дважды за два дня в гостях обыграли "Юность" Спорт
14:16 Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда в Италии В мире
13:59 Снова тепло или похолодает? Какие сюрпризы готовит погода на следующей неделе Общество
13:38 В лесах Беларуси за сутки нашли трех заблудившихся грибников Общество
13:25 Япония вызвала посла США из-за подозрения в убийстве морпехом местной женщины В мире
13:17 Директор частной компании по ремонту техники передавал взятки должностным лицам сельхозорганизаций Регионы
12:58 Какие объекты здравоохранения планируют открыть в Минске в следующем году? Регионы
12:40 МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками Общество
12:16 Имя тебе - Учитель! Новая жизнь старых фотографий белорусских педагогов из архива БЕЛТА Общество
12:10 Как укрепить иммунитет и почему важна вакцинация, рассказал эксперт Общество
Все новости
Все новости

"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
04 октября 2026, 18:42

"Мешков Брест" разгромил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси

Фото ГК "Мешков Брест"
Фото ГК "Мешков Брест"
Фото ГК "Мешков Брест"
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" одержал крупную победу над гродненским "Крононом" в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Бресте прошла с большим преимуществом хозяев площадки, которые уже в первом тайме оторвались от соперников на 11 мячей - 22:11. После перерыва действующие чемпионы страны также полностью доминировали и в итоге победили с разницей в 19 мячей - 46:27.

Обладатели серебряных медалей гандболисты минского СКА победили на своей арене могилевский клуб "Машека" со счетом 31:22. В Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) обыграл "МАЗ-Оршу" - 37:31. Положение в группе лидеров после пяти игровых дней: "Мешков Брест" - 19 очков, СКА - 10, "Кронон" - 8, "Машека" - 8.

После четырех туров женского первенства по 8 очков из 8 возможных набрали гандболистки гродненской "Городничанки", "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа", на один балл меньше у минского СКА.-0-
Теги
Беларусь гандбол
Новости рубрики Спорт
Станислав Яскевич. Фото из архива Батутисты Яскевич и Ершова стали шестыми в миксте на пятом этапе Кубка мира
Фото НОК Ершова и Лебедева взяли золото и серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии
Хоккеисты "Металлурга" дважды за два дня в гостях обыграли "Юность"
Фото Белорусской федерации дзюдо Четверо дзюдоистов представят Беларусь на чемпионате мира в Баку
Арина Соболенко. Фото Минспорта Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине
"Сыграли как единый механизм". Форвард "Динамо" Галиев о победе над "Локомотивом"
  • Главная
  • "Мешков Брест" разгромил гандболистов "Кронона" в чемпионате Беларуси
    • Главное
    Кадровый день, грани многовекторности и откровенный разговор с премьерами. Итоги недели Президента
    Какие объекты здравоохранения планируют открыть в Минске в следующем году?
    Имя тебе - Учитель! Новая жизнь старых фотографий белорусских педагогов из архива БЕЛТА
    "Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии
    Топ-новости
    Посещать леса запрещено в пяти районах Беларуси
    Как укрепить иммунитет и почему важна вакцинация, рассказал эксперт
    МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
    "Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
    В России завершилась активная фаза совместных учений сил ОДКБ
    "Вложения минимальны". Ливри пояснил причину протестов старшеклассников во Франции
    "Десяток не жалею никогда". Как заслуженный педагог из Гомеля влюбляет школьников в свой предмет
    Ершова и Лебедева взяли золото и серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии
    Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
    Дубли Сотишвили и Галиева принесли "Динамо" победу над "Локомотивом"
    "Потерялась как организация". Эксперт о нынешнем состоянии ООН и возможных альтернативах
    Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
    Футболисты Беларуси добыли первую победу в матчах Лиги наций
    Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
    Белорусский самбист Семенов стал чемпионом мира среди юниоров
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.