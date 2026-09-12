"Мешков Брест" и гандболисты СКА выиграли матчи чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующий чемпион страны "Мешков Брест" в матче второго тура переиграл на своей арене гандболистов "Гомеля" с перевесом в пять мячей - 37:32. Обладатели серебряных медалей гандболисты минского СКА победили на выезде "МАЗ-Оршу" со счетом 44:36.



С таким же результатом гродненский "Кронон" обыграл в Минске столичный БГУФК-СКА-РГУОР. Минский областной гандбольный клуб (МОГК) уступил сегодня в Дзержинске могилевскому клубу "Машека" - 29:30. Без потерь идут "Мешков Брест", СКА, "Кронон" и "Машека".



В состязаниях женских команд 13 сентября состоятся встречи третьего тура. Чемпион страны "БНТУ-БелАЗ" проэкзаменует свою молодежную команду, а серебряные призеры - гандболистки "Гомеля" сыграют в Бобруйске с "Березиной". Столичный СКА у себя дома будет соперничать с клубом "Берестье", а в Гродно "Городничанка" примет "Витебчанку". После двух игровых дней по четыре очка из четырех возможных набрали "БНТУ-БелАЗ", "Гомель", "Городничанка" и СКА.-0-