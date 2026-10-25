25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы греко-римского стиля 26 октября выступят в двух схватках за медали чемпионата мира в столице Казахстана Астане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финалистом главного старта сезона в категории до 97 кг стал Кирилл Маскевич. В предварительных поединках белорус прошел атлетов из Австрии и Азербайджана, а в полуфинале одолел болгарина Кирила Милова. 26 октября бороться за золото ЧМ Маскевич будет с россиянином Артуром Саргсяном. Кирилл является чемпионом мира 2021 года и трехкратным призером континентальных форумов.
В весе до 130 кг наш Павел Глинчук стартовал с побед над представителями Азербайджана и Египта, но в полуфинале уступил венгру Дариусу Витеку. Противостоять Павлу в завтрашней схватке за третье место будет победитель пары Хейки Наби (Эстония) - Рафаэль Цицуашвили (Узбекистан). Год назад Глинчук стал бронзовым призером планетарного форума.
Всего чемпионат мира по борьбе собрал в Казахстане более 800 атлетов, в состав белорусской команды вошли 17 спортсменов. Турнир продлится по 1 ноября.-0-
Спорт
25 октября 2026, 16:51
Маскевич вышел в финал чемпионата мира по борьбе, Глинчук поспорит за бронзу
Скриншот видео БФБ
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