Лукашов и Свирепа впервые вызваны в футбольную сборную Беларуси

В нынешнем сезоне подопечные Виктора Ганчаренко провели четыре контрольных матча. В первом из них белорусы победили на выезде киприотов со счетом 1:0, затем в гостях обыграли армянских футболистов - 2:1, в Минске же разгромили сирийцев - 4:1 и разошлись миром с командой Буркина-Фасо - 2:2.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси провели первую тренировку на поле Национального футбольного стадиона перед стартом в новом сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.Главный тренер белорусской дружины Виктор Ганчаренко рассказал, что перед началом подготовки в составе главной команды страны произошли изменения. В недавних матчах за свои клубы в первой лиге российского чемпионата Глеб Шевченко из московского "Торпедо" и Владислав Малькевич из екатеринбургского "Урала" получили травмы и не смогут помочь национальной команде. В связи с этим тренерам пришлось произвести замены. В тренировочный лагерь сборной страны были вызваны Егор Пархоменко ("Торпедо", Москва) и два дебютанта - Антон Лукашов из "Оренбурга" и Александр Свирепа из "Ислочи". В четырех предстоящих матчах Лиги наций белорусам предстоит встретится с разными по силе соперниками, у которых разный стиль игры. Однако независимо от этого нужно показать свои лучшие качества в каждом поединке и добиться положительного результата, подчеркнул наставник сборной Беларуси.До 24 сентября белорусские футболисты будут тренироваться в Минске, затем отправятся в Тирану, где 26 сентября в первом матче группы 1 лиги С сыграют с Албанией. После этой встречи белорусы перебазируются на север континента и 29 сентября в Хельсинки будут соперничать с финнами. В первом номинально домашнем поединке 3 октября белорусские футболисты примут в Будапеште команду Сан-Марино, а 6 октября также в венгерской столице будут соперничать с финской командой. В пятый игровой день, 12 ноября, сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанской командой.