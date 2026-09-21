Лукашов и Свирепа впервые вызваны в футбольную сборную Беларуси

Главный тренер белорусской дружины Виктор Ганчаренко рассказал, что перед началом подготовки в составе главной команды страны произошли изменения. В недавних матчах за свои клубы в первой лиге российского чемпионата Глеб Шевченко из московского "Торпедо" и Владислав Малькевич из екатеринбургского "Урала" получили травмы и не смогут помочь национальной команде. В связи с этим тренерам пришлось произвести замены. В тренировочный лагерь сборной страны были вызваны Егор Пархоменко ("Торпедо", Москва) и два дебютанта - Антон Лукашов из "Оренбурга" и Александр Свирепа из "Ислочи". В четырех предстоящих матчах Лиги наций белорусам предстоит встретится с разными по силе соперниками, у которых разный стиль игры. Однако независимо от этого нужно показать свои лучшие качества в каждом поединке и добиться положительного результата, подчеркнул наставник сборной Беларуси.
В нынешнем сезоне подопечные Виктора Ганчаренко провели четыре контрольных матча. В первом из них белорусы победили на выезде киприотов со счетом 1:0, затем в гостях обыграли армянских футболистов - 2:1, в Минске же разгромили сирийцев - 4:1 и разошлись миром с командой Буркина-Фасо - 2:2.-0-
Фото Сергея Шелега