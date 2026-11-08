Лучник Акуневич не вышел в четвертьфинал юношеской Олимпиады в Сенегале

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Глеб Акуневич завершил выступления на соревнованиях по стрельбе из лука на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В матче одной восьмой финала белорусу противостоял египтянин Исмаил Эззелдин. Оба стартовых сета соперники сыграли вничью с одинаковым счетом 29:29, в третьей и четвертой партиях точнее оказался лучник из Африки - 29:28 и 29:27. В итоге поражение Акуневича с результатом 2:6. Ранее на турнире Глеб занял 15-е место в квалификации среди 32 участников, а в первом раунде плей-офф выбил словака Оливера Сотака (7:3).

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Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА