"Локомотив" обыграл "Трактор" в первом матче сезона КХЛ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Арене 2000" в Ярославле состоялся первый поединок 19-го сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В стартовом матче нового сезона действующий чемпион КХЛ "Локомотив" под руководством экс-главного тренера минского "Динамо" Дмитрия Квартальнова принимал челябинский "Трактор". Автором первого гола регулярного чемпионата на 9-й минуте встречи стал 18-летний форвард ярославского клуба Матвей Котков, который проводил дебютный поединок в лиге.



Незадолго до перерыва хозяева удвоили перевес, во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а в заключительной трети ярославцы поразили чужие ворота еще дважды. Итог игры - 5:1 в пользу чемпионов. За "Локомотив" в этом поединке дебютировал белорусский защитник Степан Фальковский.



Вечером 5 сентября матчи нового сезона примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Череповец, в воскресенье состоятся игры в Магнитогорске и Нижнекамске. Минское "Динамо" стартует в регулярке 7 сентября с домашнего поединка против нижегородского "Торпедо" (начало - в 19.10).



Участие в сезоне-26/27 принимают 22 команды, которые разделены на две конференции. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года, каждый клуб проведет по 68 матчей. В плей-офф от Запада и Востока пройдут по восемь лучших команд. Обладатель Кубка Гагарина определится во второй половине мая.-0-