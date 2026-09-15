"Локомотив" Квартальнова выиграл пятый матч подряд в КХЛ 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" продлил победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во вторник, 15 сентября, подопечные экс-главного тренера минского "Динамо" Дмитрия Квартальнова гостили в Челябинске у "Трактора". После двух периодов команды шли вровень (1:1), в середине заключительной трети ярославцы вышли вперед, а в финальные полторы минуты дважды поразили пустые ворота. В итоге 4:1, "Локомотив" остается единственным идущим без поражений клубом КХЛ. С десятью очками после пяти игр действующие чемпионы лидируют в Западной конференции.



Параллельно в Омске "Авангард" встречался с екатеринбургским "Автомобилистом". По ходу матча хозяева уступали со счетом 0:2, но в третьем периоде сравняли цифры, а в дополнительной пятиминутке Эндрю Потуральски принес "ястребам" викторию - 3:2. По такому же сценарию прошел предыдущий поединок "Авангарда" с "Металлургом" 13 сентября - омичи отыгрались с 0:2 и победили благодаря голу Потуральски в овертайме.-0-