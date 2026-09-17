Лютаревич и Пэрис вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Ренне

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Иван Лютаревич и британец Джошуа Пэрис пробились в полуфинал парного разряда серии ATP Challenger-100 во французском Ренне с призовым фондом 160 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В четвертьфинале они переиграли американско-венесуэльский дуэт Закари Фукс / Брэндон Перес - 3:6, 6:2, 10:5. В матче первого раунда Лютаревич и Пэрис обыграли в двух партиях тандем из Великобритании Финн Басс / Скотт Данкан - 6:4, 7:5.



Во втором раунде одиночного разряда турнира ITF-15 в египетской Хургаде белорусский теннисист Сергей Бетов встречался с британцем Виктором Фридрихом и при счете 5:2 в свою пользу не смог продолжить игру из-за травмы. В 1/16 финала белорус победил в трехсетовом поединке еще одного британского теннисиста Финна Рейли - 1:6, 6:3, 6:2. В первом круге парного разряда Бетов и индийский теннисист Чираг Духан обыграли в двух партиях индийско-американский дуэт Сварманью Сингх / Закари Минц - 6:3, 6:4.



Соревнования в Ренне и Хургаде завершатся 20 сентября.-0-