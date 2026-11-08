Литвинович впервые в карьере стал чемпионом мира в личном зачете

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Литвинович одержал победу в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате мира 2026 года в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую медаль ЧМ двукратному олимпийскому чемпиону принес результат 66,300 балла. В финале Иван Литвинович опередил своих извечных соперников из Китая - Вана Цзысая (66,160) и Яня Ланъюя (65,830). Пятерку сильнейших замкнул еще один белорус Андрей Буйлов (64,530).





Литвинович впервые в карьере выиграл личный турнир на планетарном форуме. Ранее в своей карьере наш батутист пять раз становился чемпионом мира, но в команде или синхронных прыжках. Также на соревнованиях в Нанкине Иван победил в квалификации и полуфинале.





Всего на главном старте сезона-2026 белорусы завоевали шесть медалей (3-1-2). Станислав Яскевич и Екатерина Ершова одержали победу в смешанных синхронных прыжках, сильнейшим в мужском командном первенстве стал квартет в составе Литвиновича, Буйлова, Яскевича и Ивана Мельникова.





Виолетта Бордиловская взяла серебро в индивидуальных прыжках, а Литвинович и Мельников были третьими в синхронных. Еще одну бронзу принесла женская команда (Бордиловская, Ершова, Яна Лебедева, Злата Миниахметова). В общей сложности на ЧМ выступили около 400 атлетов из 41 страны.-0-