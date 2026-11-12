"Литвинович - лучший в мире даже с травмой". Команду по прыжкам на батуте наградили в Минспорта 

Почетными грамотами Минспорта были награждены чемпионы мира Почетными грамотами Минспорта были награждены чемпионы мира Иван Литвинович , Андрей Буйлов, Станислав Яскевич, Иван Мельников, Екатерина Ершова и главный тренер национальной команды Ольга Власова. Грамоты Минспорта получили призеры ЧМ Виолетта Бордиловская, Яна Лебедева и Злата Миниахметова.

"Это было не просто успешное, а феерическое выступление. Из семи золотых наград три уехали в Беларусь, как и почти треть медалей из общего количества, - сказал министр спорта Сергей Ковальчук. - Особенно ценными эти награды делает тот факт, что они были добыты в Китае, который наряду с нами является мировым лидером в данном виде спорта".

На этапах Кубка мира по прыжкам на батуте 2027 года стартует отбор на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Главным стартом грядущего сезона станет планетарный форум в Болгарии, который пройдет в ноябре.-0-





Фото Сергея Шелега, Минспорта

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта состоялось торжественное чествование батутистов, которые завоевали шесть медалей на чемпионате мира в Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.Иван Литвинович стал первым за 30 лет чемпионом мира в индивидуальных прыжках из Беларуси. Двукратный олимпийский чемпион выступал в Нанкине с переломом кисти. За один год Иван собрал все недостающие карьерные достижения, в апреле в Португалии взял личное золото континентального форума."Выиграть чемпионат мира даже сложнее, чем Олимпиаду. На Играх после квалификации сразу идет финал, а на мировом форуме есть еще и полуфинал, то есть показывать свою программу на высочайшем уровне нужно чаще, - подчеркнула Ольга Власова. - Приняли с Иваном решение выступать с травмой. Мы понимали, что даже в таком состоянии он будет лучше соперников"."Очень приятно внимание государства. Это выгодно для обеих сторон: поддержка стимулирует нас, а мы радуем страну победами, - отметил Литвинович. - У нас отличная атмосфера в команде и адекватная конкуренция. Все стараются обыграть друг друга, это здорово. Хочу продолжать доказывать свой уровень и побеждать, в следующем сезоне буду усложнять программы".