Литвинович и Лебедева победили в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате страны 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске определились победители и призеры чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.



В индивидуальных прыжках у парней победу с результатом 66,500 балла одержал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, опередивший Станислава Яскевича (62,930) и Бажена Силина (59,240). Золото у девушек завоевала чемпионка мира и Европы Яна Лебедева, набравшая 57,650 балла. Серебро и бронзу взяли Екатерина Ершова (57,430) и Виолетта Бордиловская (55,980) соответственно.



В мужских синхронных прыжках лучшую сумму набрали Литвинович и Андрей Буйлов, в этом же виде программы у женщин первенствовали Ершова и Злата Миниахметова. Также Екатерина вместе со Станиславом Яскевичем праздновали успех в смешанных прыжках. Мужское командное первенство выиграли представители Витебской области, у девушек сильнейшими стали спортсменки Гродненщины.-0-