Лига наций УЕФА: Морозов заменит Лисаковича в ноябрьских матчах сборной Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к заключительным поединкам Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом учебно-тренировочного сбора в Минске наставник белорусов Виктор Ганчаренко отметил, что в предстоящих матчах с футболистами Сан-Марино и Албании команде не сможет помочь нападающий казахстанского "Тобола" Виталий Лисакович, получивший травму. Вместо него вызван форвард датского "Колдинга" Владислав Морозов. Кроме него к играм готовятся: Перед началом учебно-тренировочного сбора в Минске наставник белорусов Виктор Ганчаренко отметил, что в предстоящих матчах с футболистами Сан-Марино и Албании команде не сможет помочь нападающий казахстанского "Тобола" Виталий Лисакович, получивший травму. Вместо него вызван форвард датского "Колдинга" Владислав Морозов. Кроме него к играм готовятся:

вратари - Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Андрей Кудравец ("Динамо", Минск); - Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Андрей Кудравец ("Динамо", Минск);





защитники - Кирилл Печенин ("Крылья Советов", Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба - "МЛ Витебск"), Глеб Шевченко ("Торпедо", Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба - "Динамо", Минск), Иван Тихомиров ("Ислочь", Минский район), Антон Лукашов ("Оренбург", Россия);





полузащитники - Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Валерий Громыко, Валерий Бочеров, Артем Концевой (все - "МЛ Витебск"), Александр Селява ("Динамо", Минск), Артем Шуманский ("Акрон", Тольятти, Россия), Антон Ковалев ("Факел", Воронеж, Россия), Кирилл Зинович ("Динамо" Махачкала, Россия), Александр Свирепа ("Ислочь", Минский район);





нападающие - Герман Барковский ("Полония", Варшава, Польша), Трофим Мельниченко ("Порту", Португалия), Карен Варданян ("Динамо", Минск), Тимофей Симаненка ("Гомель").





Сегодня команда провела тренировку на полях АБФФ в Веснянке, а 10 ноября отправится в Серравалле, где 12 ноября встретится со сборной Сан-Марино. В первом круге белорусы уверенно переиграли санмаринцев с сухим счетом 4:0. Свою заключительную встречу этого сезона белорусские футболисты проведут 15 ноября в Будапеште с лидером группы С1 командой Албании. В первом круге в Тиране албанцы были сильнее - 2:0. Кроме того, сборная Беларуси дважды сыграла с финнами: в Хельсинки соперники победителя не выявили - 0:0, а в номинально домашнем поединке в венгерской столице наша команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0. Турнирное положение после четырех игровых дней: Албания - 9 очков, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

Групповые этапы во всех дивизионах Лиги наций завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в четырех квартетах лиги A. Четвертьфиналы состоятся в марте, затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне. Групповые этапы во всех дивизионах Лиги наций завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в четырех квартетах лиги A. Четвертьфиналы состоятся в марте, затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.





Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.





Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-