Лидер хоккейной экстралиги "Металлург" обыграл "Витебск"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Металлург", "Локомотив" и "Динамо-Молодечно" добились побед в матчах 19-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующий обладатель Кубка Президента и лидер сезона "Металлург" принимал "Витебск". По ходу встречи жлобинчане вели 3:0, в третьем периоде едва не позволили северянам сравнять цифры, но все удержали перевес - в итоге 3:2. "Металлург" продлил серию побед до пяти, "Витебск" проиграл пятый матч кряду.



Также 3 ноября "Локомотив" на выезде одолел "Химик" со счетом 3:2. Оршанский клуб победил впервые за четыре поединка, а новополочане потерпели 17-е поражение в чемпионате и по-прежнему замыкают турнирную таблицу.



В Молодечно местные динамовцы обыграли "Славутич" - 3:1. После 19 матчей сезона молодечненцы и смоляне вместе с "Брестом" и "Гомелем" делят 3-6 места, набрав по 27 очков. Игры 20-го тура экстралиги пройдут 4-5 ноября.-0-