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Лидер хоккейной экстралиги "Металлург" обыграл "Витебск"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
03 ноября 2026, 22:00

Лидер хоккейной экстралиги "Металлург" обыграл "Витебск"

Фото sport5.by
Фото sport5.by
Фото sport5.by
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Металлург", "Локомотив" и "Динамо-Молодечно" добились побед в матчах 19-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка Президента и лидер сезона "Металлург" принимал "Витебск". По ходу встречи жлобинчане вели 3:0, в третьем периоде едва не позволили северянам сравнять цифры, но все удержали перевес - в итоге 3:2. "Металлург" продлил серию побед до пяти, "Витебск" проиграл пятый матч кряду.

Также 3 ноября "Локомотив" на выезде одолел "Химик" со счетом 3:2. Оршанский клуб победил впервые за четыре поединка, а новополочане потерпели 17-е поражение в чемпионате и по-прежнему замыкают турнирную таблицу.

В Молодечно местные динамовцы обыграли "Славутич" - 3:1. После 19 матчей сезона молодечненцы и смоляне вместе с "Брестом" и "Гомелем" делят 3-6 места, набрав по 27 очков. Игры 20-го тура экстралиги пройдут 4-5 ноября.-0-
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