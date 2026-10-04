4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лида" и "Неман" одержали победы в матчах девятого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидчане на своем льду разгромили "Могилев" со счетом 6:0, все шайбы за хозяев забросили разные хоккеисты. Голкипер "рыцарей" Илья Братушкин оформил шатаут с 28 сейвами. "Лида" набрала очки в пятом поединке подряд, у "львов" на этом же отрезке четыре поражения.
Также 4 октября "Неман" наконец порадовал гродненских зрителей победой: "красно-черные" дома были сильнее новополоцкого "Химика" (4:1). Серия неудач "Немана" перед этой игрой насчитывала шесть матчей. "Химик" же на пару с "Юностью" замыкает таблицу экстралиги.
Накануне в матче девятого тура регулярки "Гомель" дома одолел "Локомотив" (4:3), автором всех четырех голов в составе "рысей" стал нападающий Нассер Субхи. Оршанская команда проиграла шестой поединок из последних семи.-0-
Спорт
04 октября 2026, 19:13
"Лида" забросила шесть шайб "Могилеву", "Неман" прервал серию поражений
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