"Лида" выиграла третий матч подряд в хоккейной экстралиге





Первый матч седьмого тура регулярки был сыгран в Орше, где "Локомотив" принимал "Лиду". Хозяева были впереди после стартовой трети (2:1), на второй перерыв лидерами уходили уже гости (4:3), но в начале заключительного периода оршанцы отыгрались. За две минуты до финальной сирены победу со счетом 5:4 "рыцарям" принес Алексей Клочков. Этот успех стал для "Лиды" третьим подряд, "Локомотив" продлил серию поражений до пяти.





Также 27 сентября "Гомель" на выезде разгромил новополоцкий "Химик" - 5:0, голкипер южан Максим Лубский отразил 16 бросков. "Нефтяники" остаются единственной командой экстралиги без побед на старте сезона, "рыси" же набрали очки в шести из семи матчей чемпионата. Игровую программу воскресенья завершат поединки в Бресте и Молодечно.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лида" и "Гомель" одержали победы в воскресных матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.