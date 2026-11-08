8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Лиды" обыграли жлобинский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок первой и седьмой команд лиги в Жлобине закончился победой лидчан со счетом 4:0. Голом и результативной передачей за гостей отметился Алексей Клочков, голкипер "рыцарей" Сергей Бронников совершил 28 сейвов.
"Лида" продлила серию с набранными очками до шести игр, "Металлург" проиграл впервые за семь матчей.-0-
Спорт
08 ноября 2026, 20:27
"Лида" всухую обыграла лидирующий в экстралиге "Металлург"
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