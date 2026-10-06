6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Лиды" и гродненского "Немана" одержали победы в матчах десятого тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидчане на своем льду крупно обыграли "Могилев" - 5:1. Все пять шайб "рыцари" забросили во втором периоде, дубль за хозяев оформил Артем Кислый. "Лида" продлила серию с набранными очками до шести матчей, на этом отрезке у команды пять побед и одно поражение по буллитам. Могилевчане потерпели третью неудачу кряду.
Параллельно "Неман" дома благодаря двум голам Игоря Козячего справился с "Химиком" (4:1). Гродненцы впервые в нынешнем чемпионате добыли две победы подряд, причем оба раза пострадали "нефтяники". Клуб из Новополоцка проиграл девять из десяти встреч на старте сезона.-0-
Спорт
06 октября 2026, 21:46
"Лида" набрала очки в шестом подряд матче хоккейной экстралиги
Скриншот видео ХК "Лида"
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