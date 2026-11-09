"Личное мужское золото мы ждали 30 лет". Власова об успехе на чемпионате мира

На планетарном форуме белорусы завоевали три золота, одно серебро и две бронзы. Впервые в карьере чемпионом мира в индивидуальных прыжках стал Иван Литвинович, в миксте победили Станислав Яскевич и Екатерина Ершова, также наш мужской квартет выиграл командный турнир.
"Эту личную золотую медаль мы ждали очень долго. В предыдущий раз белорусский батутист становился чемпионом мира в 1996 году - тогда этого добился Дмитрий Поляруш. И вот спустя 30 лет успех повторил Иван Литвинович, - сказала главный тренер нацкоманды Ольга Власова. - Девочки тоже выступили достойно. Все боролись, старались, делали все по максимуму. Где-то получилось лучше, где-то хуже, но все помнили, для чего мы туда приехали, какая страна за нами стоит и как много болельщиков нас поддерживает".-0-
Фото Сергея Шелега