"Личное мужское золото мы ждали 30 лет". Власова об успехе на чемпионате мира

"Эту личную золотую медаль мы ждали очень долго. В предыдущий раз белорусский батутист становился чемпионом мира в 1996 году - тогда этого добился Дмитрий Поляруш. И вот спустя 30 лет успех повторил Иван Литвинович, - сказала главный тренер нацкоманды Ольга Власова. - Девочки тоже выступили достойно. Все боролись, старались, делали все по максимуму. Где-то получилось лучше, где-то хуже, но все помнили, для чего мы туда приехали, какая страна за нами стоит и как много болельщиков нас поддерживает".-0-