7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник "Чикаго" Артем Левшунов открыл счет набранным очкам в сезоне-26/27 Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ночь на среду по минскому времени "Чикаго" одержал первую победу за четыре матча на старте чемпионата - "ястребы" дома обыграли "Сент-Луис" (4:2). Левшунов отдал голевой пас при втором взятии ворот гостей.
Всего белорус провел на льду 18 минут и закончил встречу с показателем полезности "+1". В минувшем сезоне Артем набрал 24 (2+22) очка в 68 играх.-0-
Спорт
07 октября 2026, 08:01
Левшунов заработал первый результативный балл в новом сезоне НХЛ
Артем Левшунов. Фото Getty Images
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