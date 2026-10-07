Левшунов заработал первый результативный балл в новом сезоне НХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник "Чикаго" Артем Левшунов открыл счет набранным очкам в сезоне-26/27 Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В ночь на среду по минскому времени "Чикаго" одержал первую победу за четыре матча на старте чемпионата - "ястребы" дома обыграли "Сент-Луис" (4:2). Левшунов отдал голевой пас при втором взятии ворот гостей.



Всего белорус провел на льду 18 минут и закончил встречу с показателем полезности "+1". В минувшем сезоне Артем набрал 24 (2+22) очка в 68 играх.-0-