Лебедева выиграла общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты стали призерами общего зачета розыгрыша Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Последним стартом Кубка мира стал этап в немецком Коттбусе, на котором белорусы не выступали. Несмотря на это, первое место в общем зачете в женских индивидуальных прыжках сохранила наша Яна Лебедева, вторую позицию заняла Екатерина Ершова.



У мужчин вторым стал Андрей Буйлов, а обладатель Кубка мира двух предыдущих сезонов Иван Литвинович финишировал пятым. В синхронных прыжках Андрей и Иван расположились на второй строчке, у женщин Лебедева замкнула тройку вместе с Виолеттой Бордиловской.



В миксте дуэт Литвинович - Лебедева также стал в общем зачете третьим. Всего в розыгрыше Кубка мира 2026 года белорусы завоевали 20 наград (10-7-3). Главный старт сезона - чемпионат мира по прыжкам на батуте - пройдет в Китае в начале ноября.-0-