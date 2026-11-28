28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханты-Мансийске стартовал розыгрыш Кубка Содружества по биатлону сезона-26/27 с участием лучших стреляющих лыжников из Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Программу нового сезона турнира открыл мужской спринт на 10 километров, на старт вышли 106 биатлонистов. Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский, который на двух огневых рубежах допустил один промах и в итоге замкнул пятерку сильнейших с отставанием от лидера в 42 секунды. Победу одержал россиянин Александр Корнев, топ-3 дополнили его соотечественники Даниил Серохвостов (+4,5 сек.) и Алексей Вагин (+8 сек.).





Всего участие в гонке приняли 13 представителей Беларуси. Никита Лобастов занял 20-е место, Антон Смольский заглянул на три штрафных круга и стал 28-м, Степан Данилов с нулем на стрельбе расположился вслед за ним. Иван Тулатин - 52-й, Павел Белько - 54-й, Александр Голяк - 57-й, Глеб Орловский - 60-й, Константин Бабуров - 63-й, Максим Воробей - 71-й, Илья Авсеенко - 73-й, Виталий Казаченок - 86-й, Андрей Колбанов - 89-й.





Далее 28 ноября медали спринта разыграют девушки, в стартовом протоколе десять наших спортсменок. Первый этап Кубка Содружества по биатлону завершится завтра двумя гонками с массовым стартом.





В сезоне-26/27 в календарь международного турнира вошли пять этапов. "Раубичи" примут четвертый этап с 19 по 21 февраля. Действующими победителями общего зачета являются россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.-0-