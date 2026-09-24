Курс на спортивную грамотность. Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в НОК

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете прошел ежегодный образовательный семинар "Тренируйся с умом. Курс на спортивную грамотность", сообщает корреспондент БЕЛТА.



С докладами в НОК выступили кандидаты наук и специалисты Республиканского научно-практического центра спорта. Научные учреждения страны представили свои разработки в области фармакологии и ортопедии. Участниками мероприятия стали тренеры, врачи, студенты БГУФК и известные белорусские спортсмены, в том числе чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.



"Новые знания могут стать для атлетов отправной точкой для внедрения современных подходов в ежедневную работу. Это особенно важно для молодого поколения, которое только начинает свой путь в спорте. И грамотные установки с самого старта должны быть залогом долгой и успешной карьеры", - отметила генеральный секретарь НОК Ксения Санкович.



Эксперты рассказали о роли гормонов и нервной системы в спорте, физиологических механизмах работы организма, важности полноценного сна для восстановления мышц, а также о безопасных подходах к применению биологически активных добавок. Часть семинара прошла в интерактивном формате с мастер-классами, обменом мнений и сеансом нейрогимнастики.-0-