24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете прошел ежегодный образовательный семинар "Тренируйся с умом. Курс на спортивную грамотность", сообщает корреспондент БЕЛТА.
С докладами в НОК выступили кандидаты наук и специалисты Республиканского научно-практического центра спорта. Научные учреждения страны представили свои разработки в области фармакологии и ортопедии. Участниками мероприятия стали тренеры, врачи, студенты БГУФК и известные белорусские спортсмены, в том числе чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.
"Новые знания могут стать для атлетов отправной точкой для внедрения современных подходов в ежедневную работу. Это особенно важно для молодого поколения, которое только начинает свой путь в спорте. И грамотные установки с самого старта должны быть залогом долгой и успешной карьеры", - отметила генеральный секретарь НОК Ксения Санкович.
Эксперты рассказали о роли гормонов и нервной системы в спорте, физиологических механизмах работы организма, важности полноценного сна для восстановления мышц, а также о безопасных подходах к применению биологически активных добавок. Часть семинара прошла в интерактивном формате с мастер-классами, обменом мнений и сеансом нейрогимнастики.-0-
Спорт
24 сентября 2026, 12:54
Курс на спортивную грамотность. Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в НОК
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