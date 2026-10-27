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Курочкина поборется за бронзу чемпионата мира в Астане

Опубликовано:

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Спорт
27 октября 2026, 15:43

Курочкина поборется за бронзу чемпионата мира в Астане

Ирина Курочкина. Фото из архива
Ирина Курочкина. Фото из архива
Ирина Курочкина. Фото из архива
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина не смогла пробиться в финал проходящего в Астане чемпионата мира по борьбе 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступления на главном старте сезона трехкратная чемпионка Европы Курочкина начала с побед над представительницами Индии и Турции, но в полуфинале уступила медалистке парижской Олимпиады Хун Кэсинь. 28 октября белоруска оспорит третье место с победительницей пары Магдалена Глодек (Польша) - Хулан Батхуяг (Монголия). В своей карьере Ирина уже трижды становилась бронзовым призером ЧМ (2017, 2019, 2024).

Также шанс на медаль турнира в Астане сохраняют Наталья Варакина (до 50 кг) и Анастасия Зименкова (до 76 кг). Обе белоруски потерпели неудачи во втором круге, но благодаря выходу их обидчиц в финалы наши девушки получили возможность побороться в утешительных раундах за бронзу. Схватки с участием Натальи и Анастасии пройдут завтра утром.

Ранее выступления на планетарном форуме завершили представители греко-римской борьбы, белорусские классики завоевали три медали. Кирилл Маскевич взял золото в весе до 97 кг, а Шуай Мамедов (до 77 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг) стали третьими. Чемпионат мира с участием около 900 борцов из 135 стран продлится в Казахстане по 1 ноября.-0-
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