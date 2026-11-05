Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде





В первый день чемпионата страны в 25-метровом бассейне Кулешова завоевала золото на дистанции 200 м баттерфляем. Анастасия показала результат 2 мин. 08,80 сек. и обновила собственное национальное достижение, которое было установлено две недели назад на этапе Кубка мира в Астане.





В финале на полтиннике вольным стилем Пекарский преодолел дистанцию за 21,30 сек. и побил державшийся шесть лет рекорд Евгения Цуркина (21,46). Ранее в нынешнем году Григорий стал бронзовым призером чемпионата Европы на длинной воде на 50-метровке баттерфляем.





Заплывы в Минске продлятся по 8 ноября, участие в чемпионате вместе с белорусами принимают гости из России, Сербии, Азербайджана, Армении и Казахстана. Турнир является этапом подготовки к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который в начале декабря примет Китай.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский на национальном первенстве установили новые рекорды страны на короткой воде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.