Кулеш шесть раз отличился на старте гандбольной Лиги чемпионов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гандбольной Лиге чемпионов завершается программа первого тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В предварительной группе А белградский "Партизан" принимал в сербской столице финалистов прошлого сезона ЛЧ гандболистов "Берлина" и потерпел разгромное поражение с разницей в 11 мячей - 33:44. Белорусский левый полусредний хозяев Владислав Кулеш шесть раз поразил ворота соперников. В первом матче этой группы "Веспрем" со счетом 36:28 разгромил у себя дома португальский "Порту".



Накануне еще четыре белорусских гандболиста помогли своим клубам победить в стартовых поединках. В квартете С гандболисты "Загреба" обыграли в хорватской столице словенский "Целе" - 31:27. В составе хозяев лучшим бомбардиром стал белорус Игорь Белявский, забросивший 9 мячей, в активе Станислава Садовского два гола. Датский "Ольборг" и французский "Пари Сен-Жермен" разошлись миром - 33:33. В группе F польский "Кельце" у себя дома с минимальным перевесом в счете одолел швейцарский "Кринс-Люцерн" - 30:29. Белорусский линейный хозяев Артем Королек забросил 5 мячей, а его молодой партнер по команде Кирилл Рабчинский в своем дебютном поединке чемпионской Лиги отличился три раза. Гандболисты немецкого "Магдебурга" разгромили на своей арене норвежский "Кольстад" с перевесом в 15 мячей - 37:22.



В этом сезоне предварительная стадия чемпионской Лиги проходит в измененном формате - вместо 16 команд теперь играют 24 клуба, разделенные на 6 квартетов. Групповой этап завершится 29 октября. Команды, занявшие первое и второе места, выйдут в основной раунд ЛЧ, где разделятся на две группы по шесть команд. Второй групповой этап финиширует 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.



Действующим победителем Лиги чемпионов является испанская "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-