27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок ДОСААФ СНГ по пулевой стрельбе завоевала команда ДОСААФ Беларуси. Соревнования прошли в Минске на базе Республиканского стрелково-спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Второе место в командном зачете заняли спортсмены Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, на третьем - специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по стрелковому спорту ДОСААФ, на четвертом - команда "Ватанпарвар" из Узбекистана, на пятом - гости из Таджикистана.



В упражнении МП-4 в индивидуальном зачете среди мужчин первое место занял участник команды ДОСААФ Беларуси Артем Лукьяновец (284 очка), среди женщин - участница команды специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по стрелковому спорту ДОСААФ Беларуси Юлиана Рогач (284 очка).



В упражнении ПП-3 в индивидуальном зачете среди мужчин первое место занял участник команды ДОСААФ Беларуси Кирилл Посох (575 очков), среди женщин - участница команды ДОСААФ Беларуси Аделия Остапчук (560 очков).



В турнире приняли участие пять команд. В рамках спартакиады ДОСААФ СНГ было запланировано 12 соревнований, семь из них - на территории Беларуси.-0-