27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Республиканского стрелково-спортивного клуба стартовал Кубок ДОСААФ СНГ по стрельбе пулевой, передает корреспондент БЕЛТА.



В турнире принимают участие пять команд: ДОСААФ Беларуси, Республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ, специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по стрелковому спорту ДОСААФ, государственного учреждения "Содействие обороне" Министерства обороны Таджикистана и команда "Ватанпарвар" из Узбекистана.



"Эта спартакиада в рамках ДОСААФ СНГ проводится у нас впервые. Решение было принято на очередном пленуме ДОСААФ СНГ в Узбекистане в октябре прошлого года накануне столетия наших организаций, которые мы будем отмечать в феврале 2027 года. Всего в рамках спартакиады было запланировано 12 соревнований, семь из них - на территории Беларуси. Это соревнования различных видов спорта: автомобильный, мотоциклетный, судомодельный, автомодельный спорт и т.д. В современных условиях, когда, к сожалению, не все границы открыты для участия в международных соревнованиях, проведение соревнований в рамках СНГ - замечательный выход из этой ситуации, который позволит совершенствовать мастерство наших спортсменов и показывать наши достижения в спорте", - рассказал председатель центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич.



Руководитель уже подвел предварительные итоги. "На данный момент из 11 соревнований, в которых мы приняли участие, команда ДОСААФ Беларуси уверенно занимает первое место. В общем зачете на нашем счете 101 медаль, из них 34 золотые. Догнать нас уже невозможно. Я думаю, и в этих соревнованиях наши спортсмены покажут достойный результат", - добавил он.



Участник сборной из Узбекистана Артем Чернышев отметил, что многие спортсмены начинают свою карьеру с клуба ДОСААФ. "В Узбекистане также существует это общество. Прежде чем попасть в сборную, мы проходим первоначальную подготовку в ДОСААФ. Я впервые в Беларуси. Мы братские народы, у нас общие праздники, одна на всех Победа. Желаю, чтобы все имели возможность заниматься любимым делом и достигать результатов. Для каждого спортсмена, несомненно, победа в соревнованиях очень важна, но участие не менее ценно. Именно оно приносит новый опыт, позволяет провести анализ своих спортивных достижений", - поделился он.



Участница команды ДОСААФ Беларуси Аделия Остапчук призналась, что рада участвовать в международных соревнованиях. "Хочется победы. Соперники достойные, но я верю в себя, поэтому удачи нам всем", - добавила она.



Спортсмены состязаются в выполнении упражнений ПП-3 (пистолет пневматический) и МП-4 (пистолет малокалиберный). В состав каждой команды входят четыре участника: двое мужчин и две женщины. По итогам стрельб будут разыграны медали в личном и командном первенствах.-0-