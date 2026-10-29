"Крылья Советов" выиграли второй матч в Кубке России по футболу





Сегодня в поединке пятого тура предварительной группы C пути РПЛ волжане обыграли на своей арене махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0. Белорусский защитник хозяев Кирилл Печенин провел на поле весь матч, а полузащитник гостей Кирилл Зинович остался в запасе. Позже лидер этого квартета питерский "Зенит" сыграет в Калининграде с местной "Балтикой". Положение команд: "Зенит" - 11 очков (4 матча), "Крылья Советов" - 9 (5), "Балтика" - 6 (4), "Динамо" - 1 (5).





В группе D московский ЦСКА победил в столичном дерби "Локомотив" - 3:1. Белорусский нападающий "железнодорожников" Руслан Мялковский вышел на замену на 73-й минуте встречи. Накануне футболисты "Ростова" разгромили на своей арене тольяттинский "Акрон" с результатом 6:1. Белорусский форвард гостей Артем Шуманский отыграл первый тайм. Положение команд после 5 туров: "Ростов" - 12 очков, ЦСКА - 8, "Акрон" - 7, "Локомотив" - 3.





Групповой этап пути РПЛ завершится 26 ноября. В предыдущем розыгрыше Кубка России московский "Спартак" завоевал свой пятый трофей, выиграв в решающем поединке у футболистов "Краснодара" в серии пенальти. По девять раз обладателями Кубка становились ЦСКА и "Локомотив".-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" добыли вторую победу в матчах Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.