"Крылья Советов" выиграли второй матч в чемпионате России по футболу

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Крыльев Советов" одержали вторую викторию в матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в стартовом матче 8-го тура "крылышки" победили в Самаре московскую "Родину" со счетом 2:1. Белорусский защитник самарской команды Кирилл Печенин отыграл весь матч. Свою первую победу волжане добыли в поединке с тольяттинским "Акроном" (3:0).



Чемпион страны питерский "Зенит" потерпел уже три поражения и 12 сентября постарается реабилитироваться в домашнем поединке с московским "Локомотивом", за который выступает белорусский нападающий Руслан Мялковский. В прошлом туре железнодорожники одержали первую викторию, одолев на выезде калининградскую "Балтику". Балтийцы сыграют в Воронеже с местным "Факелом" с белорусским полузащитником Антоном Ковалевым в составе. Еще две субботние встречи состоятся в российской столице: идущий вторым ЦСКА примет на своей арене казанский "Рубин", а московское "Динамо" встретится с футболистами "Оренбурга".



Лидер первенства "Краснодар" сыграет 13 сентября в гостях у "Акрона", в Грозном "Ахмат" примет махачкалинское "Динамо", за которое играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, а московский "Спартак" у себя дома встретится с футболистами "Ростова".



Положение в группе лидеров после семи туров: "Краснодар" - 19 очков, ЦСКА - 15, "Динамо" (Москва) - 13, "Спартак" - 13. Турнирную таблицу замыкает "Факел", у которого всего 2 зачетных балла, "Акрон" и "Родина" набрали по 4 очка.-0-