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"Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью, у "Акрона" первая победа в чемпионате России

Опубликовано:

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Спорт
17 сентября 2026, 20:44

"Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью, у "Акрона" первая победа в чемпионате России

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" продлили беспроигрышную серию в матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня лидеры турнира на выезде разошлись миром с футболистами "Оренбурга" - 0:0. Это третья подряд ничья "Краснодара" после шести викторий кряду. Свою первую победу в нынешнем первенстве добыл тольяттинский "Акрон", обыгравший в Самаре грозненский "Ахмат" - 2:0. Белорусский нападающий волжан Артем Шуманский вышел на замену на 81-й минуте встречи. Футболисты "Ростова" на своем поле потерпели поражение от московского "Динамо" - 0:3.

В заключительном матче девятого тура махачкалинское "Динамо", в котором играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, встретится в Каспийске с ЦСКА.

Накануне московский "Спартак" с трудом одолел на своей арене аутсайдера первенства воронежский "Факел" - 1:0. Хозяева сумели вырвать победу лишь в компенсированное время второго тайма благодаря точному удару Манфреда Угальде. Белорусский полузащитник гостей Антон Ковалев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте встречи. В Калининграде местная "Балтика" уступила действующему чемпиону страны питерскому "Зениту" со счетом 2:3. Московский "Локомотив", за который выступает белорусский нападающий Руслан Мялковский, у себя дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" с белорусским защитником Кириллом Печениным в составе - 1:1. С таким же результатом завершился матч дебютанта российской премьер-лиги московской "Родины" и казанского "Рубина".

После 9 туров у "Краснодара" 21 очко, московские "Динамо" и "Спартак" набрали по 19 баллов, у "Зенита" 18 очков. Турнирную таблицу замыкает "Факел", набравший всего 3 очка, у "Родины" 5 зачетных баллов.-0-
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