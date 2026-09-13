"Краснодар" остался на первом месте в футбольном чемпионате России





В домашнем поединке восьмого тура лидеры первенства "Краснодар" играли с тольяттинским "Акроном" и едва не потерпели поражение. В начале первого тайма Константин Марадишвили поразил ворота хозяев поля, и только незадолго до окончания встречи уругвайский нападающий краснодарского клуба Хуан Боселли сравнял результат - 1:1.





Махачкалинское "Динамо" по ходу встречи в Грозном дважды выигрывало у местного "Ахмата", но в итоге уступило хозяевам со счетом 2:3. Белорусский полузащитник гостей Кирилл Зинович на поле не выходил. Московский "Спартак" у себя дома разгромил футболистов "Ростова" с сухим счетом 3:0.





Самарские "Крылья Советов" с белорусским защитником Кириллом Печениным в составе выиграли у себя дома у дебютанта элитного дивизиона московской "Родины" - 2:1. С таким результатом действующий чемпион "Зенит" одолел в Санкт-Петербурге московский "Локомотив". Воронежский "Факел" на своем поле сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Белорусский полузащитник хозяев поля Антон Ковалев вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте игры. В Москве футболисты ЦСКА разошлись миром с казанским "Рубином" - 1:1.





Положение в группе лидеров после 8 туров: "Краснодар" - 20 очков, "Динамо" (Москва) - 16, ЦСКА - 16, "Спартак" - 16, "Зенит" - 15.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" остались на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.