Костюк заменит Рыбакину на итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Индиан-Уэллсе сегодня начинается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Он пройдет без первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне Рыбакина объявила, что не сможет выступить из-за проблем со здоровьем. В стартовом поединке первой группы лидера мирового рейтинга заменит десятая ракетка планеты украинская теннисистка Марта Костюк, которая сыграет с чешкой Линдой Носковой, занимающей восьмую позицию (начало матча в 23.00 по минскому времени). Вслед за ними встретятся американки Кори Гауфф (4-й номер рейтинга WTA) и Джессика Пегула (5).

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко 9 ноября в стартовой игре второго квартета сыграет с чешкой Каролиной Муховой, у которой 7-я позиция в мировом рейтинге. Затем россиянка Мирра Андреева (3) будет соперничать с украинкой Элиной Свитолиной (6).

После финиша групповой стадии в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Решающий поединок за чемпионский титул на корте Indian Wells Tennis Garden состоится 15 ноября.

Общий призовой фонд итогового турнира WTA составляет $10 млн. Если победительница выиграет все встречи, то заработает $3,37 млн и 1500 рейтинговых очков. В 2025 году в Эр-Рияде триумфатором стала Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Соболенко - 6:3, 7:6 (7:0). Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира - в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-