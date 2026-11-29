29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Мигдалев одержал вторую победу на первом этапе Кубка мира среди юниоров и молодежи по конькобежному спорту в канадском Квебеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Представитель Беларуси первенствовал среди парней не старше 23 лет на дистанции 500 м. Золото Мигдалеву принес новый личный рекорд - 35,28 сек. На пять сотых секунды Никита улучшил время норвежца Кристиана Магнуссена, тройку замкнул канадец Джейлен Доан. Накануне в Квебеке Мигдалев одержал победу на дистанции вдвое длиннее.



Шестерку сильнейших на 500-метровке замкнул наш Никита Марченко (36,35), а Андрей Александрович занял 14-е место среди 22 конькобежцев. Кроме того, Александрович, Альберт Рудевич и Андрей Ильютик завоевали бронзовые медали в командной гонке преследования.



В спринте на 500 м у девушек десятый результат показала белоруска София Татуревич (40,90), победила канадка Джулия Снелгроув (39,25). У юниорок до 19 лет Ксения Вашкевич стала 16-й, Доминика Кухарчик - 19-я, Дана Агаркова - 29-я, Кристина Скоблова - 36-я среди 48 участниц.-0-