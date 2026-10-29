Конькобежец Мигдалев взял серебро на первом этапе Кубка России в Коломне

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали два серебра на старте первого этапа Кубка России по конькобежному спорту в Коломне, сообщает корреспондент БЕЛТА.





За медали в мужских забегах на 1000 м соревновались более 50 участников. Новоиспеченный чемпион Беларуси на этой дистанции Никита Мигдалев показал второй результат, уступив только Никите Базюку из Челябинской области. В командном спринте также серебряными призерами стали наши Евгений Гагиев, Владислав Гапон и Антон Бранковский.





Первый этап Кубка России по конькобежному спорту завершится 30 октября, в заключительный день в Коломне определятся победители на дистанции 1500 м и в масс-стартах. Участие в турнире принимают около 200 спортсменов. Второй этап пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 ноября.-0-