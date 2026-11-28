28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Мигдалев завоевал золото на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и молодежи в канадском Квебеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первый день этапа 28 ноября Мигдалев соревновался на дистанции 1000 м среди молодежи не старше 23 лет. Белорус показал результат 1 мин 09,42 сек. и одержал убедительную победу, опередив дополнивших тройку канадцев почти на секунду. Всего в этом виде программы выступили 26 конькобежцев, в топ-10 попал также наш Андрей Ильютик (7-е место). Андрей Александрович стал 15-м, Никита Марченко - 17-й.



Программу турнира открыли забеги на этой же дистанции среди юниорок до 19 лет. Белоруски Ксения Вашкевич и Доминика Кухарчик расположились на соседних 12-й и 13-й строчках среди 51 участницы. Первый этап молодежного Кубка мира по конькобежному спорту в Канаде завершится в ночь на 30 ноября по минскому времени.-0-