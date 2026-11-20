20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены начали выступления на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту 2026 года, который проходит в японском Обихиро, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На первом этапе Кубка мира, который проходил неделю назад в Китае, Игнат Головатюк завоевал право выступать в дивизионе А на дистанции 1000 м. 20 ноября в Японии белорус показал время 1 мин. 08,38 сек. и расположился на восьмой строчке среди 44 участников. Победу с новым рекордом катка одержал китаец Лянь Цзывэнь (1:07,48).



На дистанции 3000 м у женщин наша Марина Зуева была девятой в элитной группе А. С учетом результатов девушек из дивизиона В время белоруски (4:05,22) оказалось 11-м среди 36 спортсменок. Еще одна наша конькобежка Екатерина Гагиева стала 27-й (4:10,61). Золото с рекордом трека завоевала норвежка Рагне Виклунд (3:57,35).



Егор Доморацкий занял второе место в дивизионе В на дистанции 5000 м, завершив забег за 6 мин. 19,36 сек. После выступления лидеров из группы А время Егора в общей таблице стало 13-м, всего на лед выходили 43 человека. На тысяче Анна Доморацкая с результатом 1:17,46 финишировала шестой в дивизионе В и 21-й среди 40 девушек.



21 ноября на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту будут определены призеры на дистанциях 500 и 1500 м. Соревнования в Обихиро завершатся в воскресенье.-0-