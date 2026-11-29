29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Могилевской области стала последним участником полуфинальной стадии юношеского борцовского турнира "Лига храбрых", сообщает корреспондент БЕЛТА.





В заключительном четвертьфинале могилевчане одолели борцов Гомельской области с перевесом всего в два балла - 16:14. Таким образом, в матче за выход в главный финал пятого сезона этих состязаний юные борцы Могилевской области встретятся со сверстниками из Минска, которые в 1/4 финала победили брестчан. Во втором полуфинале гродненские борцы будут соперничать с командой Москвы, выигравшей у соперников из Минской области.





Полуфинальные баталии пятого сезона "Лиги храбрых" пройдут во второй половине декабря, а решающие матчи за призовые места намечены на январь 2027 года.





В состязаниях, организованных Президентским спортивным клубом и Белорусской федерацией борьбы, выступают юноши и девушки в возрасте до 15 лет, которые на постоянной основе занимаются спортивной борьбой. В состав каждой команды входят по десять юных представителей каждого вида борьбы - греко-римской, вольной и женской (по одному в каждой весовой категории).





"Лига храбрых" уже стала визитной карточкой детско-юношеского спорта и получила признание экспертов. В ноябре 2025 года проект удостоился золотой награды первой национальной премии в сфере спортивного маркетинга "PRO спорт" в номинации "Лучший проект по работе с молодой аудиторией".





В предыдущем сезоне победителем стала сборная Минской области. До этого дважды первыми становились юные борцы из Москвы, один титул у команды Могилевской области.-0-