Команда БГУФК выиграла интеллектуальный турнир на студенческом олимпийском форуме

Четырнадцать команд из вузов Беларуси и России отвечали на вопросы об истории Олимпийских игр и победах великих атлетов. В состав жюри вошла в том числе чемпионка Игр-2004 в Афинах Юлия Нестеренко. Первое и второе места заняли команды "Атлеты знаний" и "Новое поколение" из БГУФК, тройку замкнули представители Белорусского государственного экономического университета.
Интеллектуальный турнир завершил программу международного форума в столице, на котором студенты и магистранты из Беларуси, России и Китая представили инновационные проекты и актуальные исследования в области олимпийского образования, студенческого спорта, волонтерства и олимпийского движения.-0-