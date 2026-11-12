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Команда БГУФК выиграла интеллектуальный турнир на студенческом олимпийском форуме

Опубликовано:

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Спорт
12 ноября 2026, 16:52

Команда БГУФК выиграла интеллектуальный турнир на студенческом олимпийском форуме

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НОК Беларуси состоялся финал интеллектуального турнира "Олимпийский зачет", который прошел в рамках IX Международного студенческого олимпийского форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Четырнадцать команд из вузов Беларуси и России отвечали на вопросы об истории Олимпийских игр и победах великих атлетов. В состав жюри вошла в том числе чемпионка Игр-2004 в Афинах Юлия Нестеренко. Первое и второе места заняли команды "Атлеты знаний" и "Новое поколение" из БГУФК, тройку замкнули представители Белорусского государственного экономического университета.

Интеллектуальный турнир завершил программу международного форума в столице, на котором студенты и магистранты из Беларуси, России и Китая представили инновационные проекты и актуальные исследования в области олимпийского образования, студенческого спорта, волонтерства и олимпийского движения.-0-
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