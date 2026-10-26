Колосов и Толопило вошли в число трех звезд матчей АХЛ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские голкиперы Алексей Колосов и Никита Толопило помогли своим командам одержать победы в матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Лихай Вэлли" с Колосовым в составе был сильнее "Белвилла" со счетом 2:0, наш голкипер отразил все 16 бросков соперника в створ. Белорус оформил шатаут впервые в текущем сезоне АХЛ и был признан лучшим игроком поединка. Всего в четырех матчах Алексей одержал две победы при 90,9% сейвов и коэффициенте надежности 2,55.





"Абботсфорд" дважды за два дня одолел "Калгари" (3:1 и 4:2), оба раза ворота победителей защищал Толопило. В субботу белорус стал второй звездой встречи, а по итогам воскресного матча был признан третьей звездой. Никита выиграл четыре поединка чемпионата из шести, в среднем отражая 90,5% бросков при КН 2,48.-0-