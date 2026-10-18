Колосов и Толопило помогли своим командам одержать победы в матчах АХЛ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские голкиперы Алексей Колосов и Никита Толопило успешно отыграли воскресные матчи в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Лихай Вэлли" в овертайме одолел "Спрингфилд" (3:2), в составе победителей Колосов отразил 30 бросков. Эта победа стала для белоруса первой в трех матчах сезона при 89,4% сейвов и коэффициенте надежности 3,41.



"Абботсфорд" был сильнее "Коачеллы" (7:3), в воротах канадского клуба Толопило совершил 21 спасение. На старте чемпионата у Никиты две победы в пяти играх, 89,6% отраженных бросков и три пропущенные шайбы в среднем за матч.



Также минувшей ночью "Тусон" в овертайме уступил "Сан-Диего" (2:3), одну из шайб за проигравших забросил наш Егор Бориков. В шести встречах сезона белорус набрал пять очков, у его одноклубника Вадима Мороза четыре балла.-0-